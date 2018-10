Hechingen Jetzt gibt es zumindest ein "Lichterglänzle"

Jetzt gibt es doch noch die traditionelle Lichterglanz-Veranstaltung in Hechingen am Samstag, 24. November. Nach der Absage durch den Stadtmarketing-Verein, die viele Einwohner enttäuschte, springen die Wirtinnen Pe Gantenbein, Sandra Hirrlinger und Nathalie Seeger in die Bresche und organisieren ein "Lichterglänzle" mit reduziertem Programm.

Als sie im Schwarzwälder Bote gelesen hätten, dass der Stadtmarketing-Verein den verkaufsoffenen Samstag "Hechingen im Lichterglanz" absagt, "waren wir genauso empört wie dreiviertel der Einwohner hier", berichten sie. Dann kam die Idee auf, "bei uns ums Haus rum" mal nachzufragen, ob an diesem Abend nicht doch was möglich ist. Laden aufmachen, Lichterketten und Strahler auspacken, kleines Programm überlegen, für die Kunden da sein.

Und siehe da: Die Resonanz war positiv. Die Veranstaltung wird nun zwar etwas kleiner. Keine großen Leuchtkörper, kein Feuerwerk, weniger Programm, eher ein "Lichterglänzle" also, "aber so war es am Anfang ja auch, und da hat es den Leuten auch gefallen", berichten die drei. Dazu kommt: Sowohl im Fecker als auch in der Bar Central war die Musik schon gebucht – im Fecker spielt "Together again" im Biergarten, im Central legt DJ Paddy Partymucke auf. Und der Schwarzbrenner vervollständigt das Kneipen-Trio. Auch hier wird die Musik spielen.