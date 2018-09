Hechingen Jeder Tag ist eine Entdeckungsreise

Schon wurde die erste spannende Entdeckung gemacht: ein Grashüpfer. Dafür gibt es die Lupen, die zur Verfügung gestellt werden. "Das ist schon etwas ganz anderes", sagt Manuela Spranger zum Naturkindergarten. Sie habe so etwas damals auch für ihr eigenes Kind gesucht, aber nicht gefunden. Als sie die Stellenausschreibung sah, wusste sie sofort: "Das ist es, das ist meins."

Für den Notfall haben die Kinder eine Trillerpfeife

Auch die Phantasie wird im Wald gefördert. Da werden Holzscheiben zu Tellern und mit Bucheckern – oder was gerade zu finden ist – wird in der Waldküche eine Mahlzeit zubereitet. "Man kann hier so viel ausprobieren", sagt Spranger.

Noch ist die Gruppe allerdings überschaubar. Fünf Kinder sind bisher im Naturkindergarten angemeldet, 20 können es werden. Doch ist das im Wald dann nicht schwierig, alle im Auge zu behalten? "Es gibt schon Begrenzungen, man muss das eben klar sagen", meint Spranger. Falls ein Kind doch mal verlorengehen sollte, ist jedes von ihnen mit einer Trillerpfeife ausgestattet, mit der es im Falle eines Falles auf sich aufmerksam machen könnte. Doch gerade für die Eingewöhnungsphase sei es gar nicht so schlecht, dass es noch nicht so viele Kinder sind.

In jedem Fall sind die Kinder das ganze Jahr über draußen an der frischen Luft. Und das bei Nieselwetter, Regen, Schnee und Kälte. Im Wald wird es noch eine Regenplane als Unterschlupf geben. Nur, wenn es das Wetter gar nicht zulässt, wird der Bauwagen als Rückzugsort genutzt. Der wiederum ist mit Strom, drei Elektroöfen, Kochplatten und Internet ausgestattet. Das Wasser wird mit Kanistern vom nahegelegenen Schäferhundverein geholt.

Neben dem täglichen Gang in den Wald wird es im Lauf des Jahres auch Ausflüge wie Spaziergänge und den Besuch der Bücherei geben. Im Alltag wird einfach darauf geachtet, was die Kinder interessiert. Eine spezielle Ausrüstung gibt es neben ein paar Schnitzmessern, Sägen und Eimern nicht. Alles, was die Kinder mitbringen müssen, ist ein Vesper und "ordentliche Klamotten", so Wätzig.

Weitere Informationen: Der städtische Naturkindergarten würde sich über weitere Anmeldungen freuen. Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag, 7.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die zentrale Anmeldestelle für Kindergartenplätze im Rathaus unter der Telefonnummer 07471/94 01 33 entgegen.