Hechingen Jahr mit vollem Terminkalender

Der Chor sang 2017/2018 neben seinem eigenen Jahreskonzert bei einigen Feiern im Kirchenjahr mit und begleitete musikalisch mehrere Gottesdienste. Bereits gute Tradition ist die Gestaltung des Wortgottesdienstes am Heiligen Abend. Im Januar 2018 wirkte der Gospelchor beim Doppeljubiläum, 40 Jahre Mission Eine Welt und 40-jähriges Jubiläum der Weihe von Diakon Karl Heinz Schäfer mit sowie beim Begrüßungsgottesdienst des neuen Stadtpfarrers Michael Knaus.

Im April gestaltete er den Gottesdienst zur Glockenweihe zweier neuer Glocken für die Stiftskirche sowie Anfang Juni die Investitur von Pfarrer Knaus mit. Weitere Highlights waren das Chorwochenende im März 2017 und der Besuch des Kirchweihfests in der Partnergemeinde im Mai in Limbach-Oberfrohna, bei dem der Gospelchor sich mit einem Konzert einbrachte.

Für das Jahr 2019, in dem der Gospelchor am Wochenende 18./19. Mai sein 25-jähriges Jubiläum feiert, möchte der Chor die Gemeinde aus Limbach-Oberfrohna nach Hechingen einladen. Geplant ist außerdem der Druck einer Chorchronik mit einem Rückblick auf ein Vierteljahrhundert Gospelchor. Als nächstes wird der Chor bei seinem Jahreskonzert am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr in der Kirche in Boll zu hören sein.