Hechingen Ist Neustraßen-Parkhaus wirklich zu eng?

Manchmal macht es Sinn, sich Problembereiche einfach mal selber anzuschauen. Genau das hat der Autor dieser Zeilen am Montag um 11 Uhr auch gemacht. Und siehe da: Das Parkhaus war gut gefüllt, und die Benutzer fanden zwar alle, dass es hier eng zugeht, sahen darin aber kein Problem. "In welchem Parkhaus geht es nicht eng zu?", fragte einer der Nutzer, der aus Bisingen zu einem Zahnarztbesuch in die Zollernstadt gekommen war.

Die Hechinger selber gehen mit ihrem Parkhaus viel strenger ins Gericht, das wurde wieder deutlich, als am Donnerstag im Zusammenhang mit der Obertorplatz-Tiefgarage die generelle Parkplatz-Situation in der Stadt angesprochen wurde und auf freie Kapazitäten im Neustraßen-Parkhaus verwiesen wurden.

Zumindest aus Sicht der Freien Wähler ist dieses Parkhaus gar nicht richtig nutzbar, denn ihr Fraktionssprecher Werner Beck stellte an die Stadtverwaltung den Antrag zu prüfen, ob man dieses Parkhaus nicht bis zur Zufahrts-Ebene abmontieren und mit komfortableren Auffahrten neu errichten könnte. Die Rampen zwischen den Ebenen seien derzeit so schmal, dass viele Autofahrer Angst hätten, das Parkhaus zu nutzen.