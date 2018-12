Hechingen "Investitionsoffensive in Demokratie" ist gefordert

Lothar Vees, Vorsitzender der Initiative, hatte viel zu berichten von der Geschichte der Synagoge. Bei der Begrüßung vor der Tür ging er auf die erst kürzlich neu gestaltete Fassade ein. Beim Rundgang durch den Innenraum erzählte er, wie 1979 die Initiative gegründet wurde. An die 30 Hechinger hatten die Synagoge gekauft und restauriert. Seitdem hätten rund 500 Veranstaltungen dort stattgefunden; knapp 1000 Schüler hätten in diesem Jahr die Synagoge besucht.

Welche Arten von Veranstaltungen das denn seien, wollte Kühn wissen. Benedict von Bremen, pädagogischer Mitarbeiter der Initiative Hechinger Synagoge, berichtete von Vorträgen über die Geschichte und das Judentum allgemein und von den Konzerten.

Meistens würden Religionsklassen in die Synagoge kommen. Im Unterricht bekämen die Schüler oft "nur nackte Zahlen", bei einer Führung könne man "Menschen, die hier gelebt haben, eine Geschichte und ein Gesicht geben." Auch einen interreligiösen Lerntag und gemeinsames Gebet verschiedener Religionen habe es bereits in der Alten Synagoge gegeben, ein Judaistik-Seminar gemeinsam mit der Universität Tübingen sei in Planung. Bürgermeister Hahn lobte das Engagement der Initiative: "Sie machen das ehrenamtlich, das ist sensationell."