Hechingen Initiative rettet spätbarockes Kleinod

Anfangs haben auch die Burladinger Vereine mit Benefizveranstaltungen, so wie derzeit die Band "Querbeet-Live", ihr Scherflein beigetragen. Nach der baulichen Sanierung bestand noch Bedarf an der Bestuhlung des Kirchenraumes, und in den letzten zehn Jahren wurden die wertvollen Heiligenfiguren aus den Spendenmitteln ergänzt und restauriert. Erfreulich ist auch, dass auf Grund von Hinweisen das letzte noch fehlende Bild der Innenausstattung gefunden werden konnte. Es handelt sich um ein Bildnis des Heiligen Wendelin, dargestellt mit Hirtenschippe und Weidevieh, gemalt vom in Burladingen gebürtigen Professor Alois Hauser, eingelagert im Turm der St. Fideliskirche und zwischenzeitlich fachmännisch restauriert. Konkret steht demnächst die Erneuerung des die Kirche umgebenden Jägerzaunes an. Den ursprünglichen Plan der Herstellung einer im Heimatbuch beschriebenen hohen Bruchsteinmauer hat man zwischenzeitlich verworfen.