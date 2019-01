Hechingen Ingrid Riester will Dorfchefin bleiben

Die Freiwillige Feuerwehr Weilheim hatte zwei Einsätze wegen starker Rauchentwicklung, und Ingrid Riester dankte den Aktiven im Ort. "Alle Veranstaltungen bereichern das kulturelle Angebot in Weilheim", hob sie hervor. Derzeit würden die Planungen der Vereine für ein Dorffest am letzten Juniwochenende laufen. Die Ortsvorsteherin ging auch auf das Eschentriebsterben, den Befall mit dem Eichenprozessionsspinner und dem Schwefelporling an Bäumen ein. Für das Weilheimer Storchenpaar sei das Anlegen eines Biotopes genehmigt und bezuschusst worden.

Für 2019 ist der Ausbau der Straße "Auf der Bins" geplant, ebenso Arbeiten im Kindergarten, auf dem Friedhof, in der Turn- und Festhalle, am Feldweg Richtung Schuppengebiet und am Gebäude der ehemaligen Lehrerwohnung.

Auch auf ihre kommunalpolitischen Pläne ging die Ortsvorsteherin noch kurz ein. Hier habe wohl die Gerüchteküche gebrodelt, deshalb stellte sie nun klar, dass sie auch als Ortsvorsteherin wieder antreten. Der Grund sei, dass sie von vielen darum gebeten worden sei.

Bevor es zum gemütlichen Teil der Sitzung mit Getränken und einem Imbiss ging, bedankte sich der Stellvertreter der Ortsvorsteherin, Josef Wolf, mit einigen Packungen "Hüftgold" bei der Rathauschefin für deren Engagement.