Hechingen In der Stadt sind die Lumpen los

Vollgas in Richtung Oberstadt: Die Lumpen eroberten am Montagmittag die Zollernstadt. Dabei war jedes Gefährt recht. Ein wenig ausgebremst wurden die Bachlumpen. Ihr Fahrzeug machte beim Anstieg in die Oberstadt schlapp. Das konnte die gute Laune aber nicht verderben.

"Das Wichtigste ist das gemütliche Zusammensein und die vielen Motto-Ideen", sagt Uwe Riester, Vorsitzender der Bachlumpen. Eine spannende Idee hat auch seine Gruppe. Mit im Gepäck ist Hechingens erstes Pornokino. Allerdings gibt es bei der Sache eine Falle, denn auf die Zuseher wartet bereits eine geladene Schaumkusskanone.

Doch viele Mottos der Lumpengruppierungen sind dieses Jahr wohl erotisch geprägt. Der "Parkplatz-Sex" – in Anspielung auf Berichte der Bildzeitung zur scheidenden Bürgermeisterin – steht dabei hoch im Kurs.