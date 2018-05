Hechingen In der Anstalt herrscht der Irrsinn

"Matto regiert" heißt das neue Werk nach der Dramaturgie von Stefan Schröder auf Grundlage des Buchs vom Schweizer Friedrich Glauser (1896–1938). Dessen Leben war aufgrund seiner Morphiumsucht von Entmündigung und Gefängnis, vor allem aber von langen Internierungen in psychiatrischen Anstalten geprägt.

Vielleicht gerade deshalb gilt er als einer der ersten und zugleich bedeutendsten Krimiautoren überhaupt. Wie im Krimi geht es in der Bühnenfassung zunächst nur um den verschwundenen Direktor und einen Patienten der Heil- und Pflegeanstalt in Randlingen. Ein Fall, den der sorgsam recherchierende Kantonswachtmeister Studer (Berthold Lüdenbach) aufklären soll. Doch in der Psychiatrie, in der, wie damals in den 30er-Jahren üblich, aufgrund des Fehlens gezielt wirksamer Psychopharmaka Wegsperren und Schockmethoden wie Bäder in Eiswasser bei überreagierenden Patienten angewendet werden, regiert Matto, der Geist des Irrsinns. Er scheint von Patienten und sogar dem Personal Besitz ergriffen zu haben, so dass Studer sich die Frage stellt: Was ist wirklich, was nur Schein, und wer zieht hier eigentlich die Fäden?

Letztlich kann der Kripomann Morde nachweisen. Mehr noch, die stets gelassen und diszipliniert (durch Tranquilizer verstärkt) wirkende Stellvertretende Direktorin Dr. Laduner (Jana Lüdenbach) entpuppt sich als fanatische Wissenschaftlerin, die bei ihren Experimenten auf Station U1 Patienten gezielt mit Typhus infiziert.