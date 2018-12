Hechingen In Beruf, Feuerwehr und Gemeinderat die Stadt geprägt

Prägend war Hans-Thorwald Schäfer aber auch in der Hechinger Feuerwehr, der er 1962 beitrat. Schnell wurde er Ausschussmitglied, 25 Jahre war er in der Stadtabteilung Kommandantenstellvertreter, von 1976 an Kommandant. In der Gesamtfeuerwehr der Stadt war er Kommandantenstellvertreter. Ehrungen für dieses hohe Engagement waren unter anderem Auszeichnungen mit Ehrenzeichen in Gold des Landesverbands und des Feuerwehrbundesverbandes. Im Jahr 2002 wurde er zum Ehrenkommandant der Hechinger Feuerwehr ernannt.