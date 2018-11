Hechingen Immer mehr neue Besucher

Hechingen-Stetten. Bei Glühwein und Weihnachtsgebäck war es wieder ein gemütlicher Abend. In den Pausen zwischen den Liedern berichtete Franz Bausinger wieder von den Heiligengedenktagen und den dazu gehörenden Wetterregeln.

Die Adventszeit war früher eine stille Zeit und eine Fastenzeit. Katharina (25. November) stellt’s Tanzen ein und der Andreastag (30. November) ist ein Lostag: "Schau in der Andreasnacht was für ein Gesicht das Wetter macht, so wie’s aussieht glaub’s fürwahr, gibt’s gutes oder schlechtes Jahr", heißt es zum Beispiel.

Als Lichtheilige wird vor allem in den nordischen Ländern die Heilige Luzia (13. Dezember) gefeiert und am 21. Dezember heißt es "St. Thomas bringt die längste Nacht" und es ist Winteranfang.