Hechingen Idylle in der Innenstadt

Hechingen. So stellt man sich weihnachtliche Idylle vor und irgendwie fühlte man sich beim Gang durch die Hechinger Innenstadt an Joseph von Eichendorffs bekanntes Weihnachtsgedicht erinnert – wenn man von der Tatsache absieht, dass Markt und Straßen nicht verlassen standen, sondern vielmehr lebhaft bevölkert waren.

Zahlreiche Gäste nutzten am Wochenende die Gelegenheit zum gemütlichen Bummel – vorbei an Ständen, in denen Vereine, Schulen, karitative Organisationen und Privatpersonen allerhand Kunsthandwerkliches und Kulinarisches anboten, bis hinunter zum Weihnachtswald am Rathausplatz. Vor dessen Kulisse drehte eine bunte Eisenbahn im Miniaturformat ihre Runden. Die Fahrgäste? Kleine Marktbesucher, die fröhlich winkend in den Miniwagons oder als Lokführer am Steuer saßen.

Einige Meter unterhalb des Weihnachtswaldes, in dem Christbäume um die Wette funkelten, zog im Adventsdorf eine Herde Alpakas die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Die Tiere, die friedlich in ihrem Stall standen und neugierig die Zaungäste beäugten, brachten nicht nur Kinderaugen zum Strahlen.