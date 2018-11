Hechingen Hundeinitiative setzt jetzt auf Dialog

Hechingen. Er habe länger recherchiert, wie die Rechtslage bei der Hechinger Polizeiverordnung zum Leinenzwang sei, berichtete er nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Ergebnis sei dann leider nicht in seinem Sinne ausgefallen. "Es gibt einen Präzedenzfall und ein Urteil von 2007, das einer Stadt in genau so einem Fall recht gab", berichtet er bedauernd.

Auch damals habe ein Hundebesitzer sich daran gestört, dass eine Stadt in ihrer Satzung den Leinenzwang für den gesamten "Innenbereich" verordnet habe. "Aber wo dieser Innenbereich genau ist, erklärt einem dann niemand", beklagt Ralf Adler. In einer nächsten Instanz dieses Urteil anzufechten, "dafür habe ich weder Zeit noch Geld übrig", sagt er klar.

Damit stellt sich allerdings eine Frage: Was kann , die neu gegründete Hunderfreunde-Bürgerinitiative, der die aktuellen Leinenzwang-Regelungen in Hechingen zu strikt sind, eigentlich noch erreichen? Das wird beim nächsten Initiativen-Treffen am Donnerstag, 23. November, von 19 Uhr an im Hotel Brielhof sicher ein Thema sein.