Hechingen Hundehalter sorgen auf Gassirunde für Ordnung

Sie haben sich bereits dafür eingesetzt, dass mehrere Hunde-Kot-Beutel-Stationen aufgestellt wurden. Dies wurde von vielen Hundebesitzern auch gut angenommen. Ausnahmen gibt es allerdings immernoch. Die Hundehaltergruppe weist darauf hin, dass es nicht nur einige Hundebesitzer sind, die die Natur verschandeln.

Kleiner Beitrag zum Umweltschutz

Denn auf ihrer Gassirunde gibt es sehr viel Müll, der in den Büschen am Wegrand illegal entsorgt wird. Sie haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, diesen Müll einzusammeln, um einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Es sei unglaublich, wieviel Müll man findet, wenn man nur ein paar Meter vom Weg in die Büsche geht.