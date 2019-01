Hechingen Homogen, samtweich, bestechend

Hechingen. Es war ein silbernes Jubiläum. Und zwar eines, das für die Tradition von 25 Jahre besten Wohlklangs steht: Beim Geschehen auf der Bühne und sicher im Publikum, zwischen den Kunden und Genossenschafts-Mitgliedern der Volksbank sowie deren Vorständen, Direktoren und Mitarbeitern und den Ehrengästen. Arndt Ständer, Vorstandssprecher der Volksbank, erinnerte zunächst an das Jubiläum des Neujahrskonzerts, das damals schon auf große Resonanz gestoßen sei und damals am selben Tag wie heute stattgefunden habe. In 2019 stünden wieder neue Herausforderungen und Entscheidungen an, sagte Ständer, dankte für das Vertrauen und schloss mit den Worten: "Lassen Sie uns das neue Jahr gemeinsam gestalten."

"Bunte Klassik mit jungen Solisten" – unter diesem Motto stand das Neujahrskonzert. Auf der Bühne, deren Vorhang zwei silberne Luftballons mit der Zahl 25 zierten, waren so viele Musikern platziert worden, wie noch nie bei einer Neujahrsveranstaltung. Der große Orchesterapparat vermittelte unter der Stabführung von Dietrich Schöller-Manno einen homogenen Höreindruck. Die verschiedenen Register wie Blech- und Holzbläser, Viole und Violinen, die aus vier Streichbässen und fünf Celli bestehende Bass-Sektion und immer wieder Soloinstrumente kamen zur Geltung. Sogar eine Konzertharfe zeigte mit zarten Akkorden und Melodiereigen Präsenz, wenn sie mit Anna Vergari in ihrer glockenklaren und samtweichen Sopranstimme im Dialog stand.

Die Burladingerin intonierte zwei Arien aus Opern von Puccini, wofür das Publikum geradezu enthusiastisch seinen Dank mit ausgiebigem Applaus bekundete. Ganz besonders aber nach dem Auftritt von Chiara Holtmann aus Bisingen, bei dem die Klarinettistin in Rossinis Werk für Klarinette und Orchester mit Intervallsprüngen und schnellsten Passagen im gesamten Spektrum ihres Instruments bestach.