Verwaltungsausschuss Hechingen: Höhere Gebühren für Unterbringung Geflüchteter und Obdachloser

1 Mit ein Grund für die Neufassung der Satzung für die Benutzung von Obdachlosen- und Geflüchtetenunterkünften: das Containerdorf am Fürstengarten Foto: Valeria König

Die Stadt Hechingen erhöht die Gebühren für die Unterbringung Geflüchteter und Obdachloser. Die Gebühren werden pro Person erhoben und meist vom Jobcenter bezahlt. Doch: Wie soll mit Personen, die arbeiten und Kinder haben, umgegangen werden?









Einig waren sich die Stadträte in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats, dass die monatlichen Gebühren, die die Stadt Hechingen für die Nutzung von Geflüchteten- und Obdachlosenunterkünften erhebt, erhöht werden müssen. „Die letzte Änderung der Satzung wurde im Mai 2018 vorgenommen“, informiert Patrick Loll, Leiter des Ordnungsbereichs innerhalb des Fachbereichs Bürgerdienste, in der Sitzung am Dienstagabend.