Hechingen Hochwasserrückhaltebecken ist bald fertig

Wer vom Becken aus in Richtung Boll blickt, erkennt mit bloßem Auge, dass das Rückhaltebecken Platz für viel Wasser hat. Anders als beispielsweise am Rangendinger Stausee wird hier in normalen Zeiten kein Wasser zurückgehalten, das Bächlein fließt einfach ungehindert durch den Betondurchlass hindurch. Erst wenn durch einen Regen der Reichenbach so anschwellen würde, dass er unterhalb über die Ufer treten könnte, wird die Technik den Durchfluss so regulieren, dass dieser Überschuss aufgestaut würde.