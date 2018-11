Hechingen Hilfestellung beim Erwachsen werden

Die Kurstage haben alle Teilnehmer als fruchtbar und hilfreich erlebt. Nun steht die Umsetzung der Anregungen an. Viele der in zwei Ordnern enthaltenen Vorschläge wurden im Seminar ausprobiert oder angesprochen. Die Kosten für das Material und Schulung hat der Lions Club Hechingen übernommen. Ohne diese Hilfe hätte das Projekt nicht gestemmt werden können. Am Ende des Seminars stellten sich zwei Prozessbegleiter vor, die im nächsten Jahr an weiteren vier Nachmittagen der Gruppe zur Verfügung stehen, um bei der Implementierung und Umsetzung des Programms zu helfen. Gedankt wurde auch den übrigen Kollegen der Schule, die während der Kurszeit die Schüler betreuten.

Am vierten Tag nahm der verbleibende Teil des Kollegiums an einem pädagogischen Tag zum Thema "Digitalisierung" teil – ein Bereich, bei dem letztlich auch Sozialkompetenz gefordert sein wird.