Hechingen Hilfe für Pflegebedürftige und Angehörige

Lisa Weigert hat über zehn Jahre Berufserfahrung in der Pflege als Altenpflegerin in der stationären sowie in der ambulanten Intensivpflege. Im Jahr 2012 schloss sie ihre Fachweiterbildung für Pflegemanagement in Stuttgart ab und erwarb die Qualifikation als Qualitätsmanagement-Beauftragte im Gesundheitswesen.

Nach der Ausbildung übernahm Weigert die Leitung der ambulanten Dienste der Stadt Stuttgart. Zu ihren Aufgabengebieten zählte die Leitung eines Pflegedienstes.

Seit Oktober 2017 ist die Care-und Casemanagerin freiberufliche selbstständige Unternehmerin. Ausgehend von der Erfahrung, dass Pflegebedürftige und vor allem auch pflegende Angehörige immer wieder in einer Art Ohnmacht stehen, wenn sie von einem Pflegefall betroffen sind, bietet Lisa Weigert ihre Dienstleistungen an. Tritt ein akutes Ereignis auf, wird Weigert in der Regel von Haus- oder Fachärzten empfohlen. Die Angehörigen kontaktieren dann die Care-und Casemanagerin.