Hechingen "Hier sehen Sie eine der Verrückten"

Hechingen (mjd/roh). So verrückt, vorher nicht doch schon mal auf die Burg gejoggt zu sein, sind die beiden selbstverständlich nicht. Aber die vollen 16 Kilometer mit allen Steigungen, die auch schon vor dem "Ritt" auf die Burg im Stadtgebiet von Hechingen zu bewältigen sind, sind die beiden noch nicht gelaufen. Die Zeit hat trotz der sechsmonatigen Trainingsphase nicht gereicht. Erkältungen, Wadenkrämpfe und ein Sturz auf den Asphalt verzögerten die Entwicklung der beiden (ehemaligen) Laufanfänger. Dennoch fühlen sich die beiden Redakteure jetzt bereit. Am Donnerstag wird sich zeigen, was die beiden wirklich drauf haben: Es gilt 350 Höhenmeter zu überwinden.

Das Laufen hat – besonders in den letzten Wochen – unendlich viel Spaß bereitet. Die Beinmuskeln sind extrem gewachsen. "Unsere Zusatzakkus", nennen Maja Dick und Robert Huger die kräftigen Muskelpartien schmunzelnd. "Die Burg hochlaufen – das ist keine Qual mehr, sondern ein Vergnügen", da sind sie sich einig.

Begegnungen, die in Erinnerung bleiben werden, hat es beim Training auch etliche gegeben. "Die Bus-Fahrer, die täglich Touristen zur Burg kutschieren, ignorieren uns eigentlich, wenn sie an uns vorbeifahren", berichtet Maja Dick. "Ich stelle mir dann aber immer vor, wie die Fahrer zu den Gästen sprechen: ›Und hier sehen Sie eine von den Verrückten, die immer wieder die Burg hochjoggen.‹ Ich muss jedes Mal lachen, wenn einer an mir vorbeifährt und darauf achtet, genug Abstand zu uns zu halten", sagt die 42-Jährige.