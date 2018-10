Hechingen Herbst startet lustig und mit Musik

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, dann ist Gemütlichkeit Trumpf. Am Vorabend des Einheitstags hatten der Musikverein und der Sportverein gemeinsam zum geselligen Beisammensein in die Turnhalle geladen. Bereits die ersten beiden Auflagen des "Sickinger Herbstes" waren sehr gut angekommen. Und auch die dritte wurde wieder zu einem großen Erfolg.

In der Halle, die rasch voll besetzt war, hatte Evi Willemßen durch eine aufwändige Dekoration Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die sich ganz an der goldenen Jahreszeit orientierte. Während sich die Gäste Schmalzbrot, Gulaschsuppe und andere kulinarische Spezialitäten schmecken ließen und den einen oder anderen edlen Tropfen genossen, spielte der Musikverein Sickingen schwungvolle Hits wie "Eine Reise ins Glück", "Lasciatemi Cantare" oder "Sternenhimmel".

Die Pausen zwischen den Musikblöcken füllten die Akteure der Theatergruppe des Sportvereins mit lustigen Einlagen, wie dem "G-Sketch", der sich bei den Besuchern immer wieder großer Beliebtheit erfreut. Das Besondere an diesem Sketch? Alle Wörter beginnen mit dem Buchstaben G. Gar nicht so einfach, daraus einen Dialog zu basteln – zumal der oftmals aushäusige Ehemann, der seine Frau und deren Hausfreund in flagranti erwischt, den beiden wohl am liebsten noch ganz andere Worte an den Kopf geschleudert hätte als nur "Gemeines Gesindel." Der Gehörnte hatte "genug gesehen" und zahlte die "große Gemeinheit" heim, indem er seinem Kontrahenten mit seinem "Gewehr" ins "Gesäß" schoss.