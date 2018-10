Hechingen Heimat wird im Tanz erlebbar

Impressionen aus ihrer Heimat werden an diesem Sonntag jedoch nicht nur im Rahmen von Gesprächen vermittelt, sondern – und das ist das Besondere an diesem Café-Nachmittag – auch durch Tänze. Elisa Pappe, Maria Krug-Laub, Abdul Basil und Souleyman Alhomsi haben Musik aus ihren Heimatländern mitgebracht. Bevor gemeinsam getanzt wird, gehört die "Bühne" jedoch vier jungen Damen, die bei ihrer Ankunft einen schüchternen Blick in den Saal werfen. Es sind ehemalige Teilnehmerinnen der Tanz-AG, die Elisa Pappe an der Grundschule leitet.