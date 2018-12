Hechingen Hechinger sollen langsamer fahren

Hechingen. So weit ist es allerdings noch nicht. Am Donnerstag im Gemeinderat wurde zunächst das Konzept für den Lärmaktionsplan vorgestellt, über den am Montag, 21. Januar (Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben) in einer Bürgeranhörung diskutiert werden kann. Was dann genau passieren soll, will der Gemeinderat in der Februar- oder der Märzsitzung beschließen.

Allerdings: So völlig freie Hand, ob sie überhaupt was ändern wollen, haben die Gemeinderäte nicht, denn es gibt eine EU-Richtlinie zum Lärmschutz, die 2005 in ein Bundesgesetz gefasst wurde. Hechingen hat ein Bruchsaler Ingenieurbüro mit der Lärmerfassung in der Stadt beauftragt, jetzt liegen die Ergebnisse vor. Falls sich jemand wundert, weshalb er nie Messwagen gesehen hat – die Lärmbelastung wurde im Büro am Computer aus Verkehrs-, Straßen- und Gebäudedaten errechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass an einigen Stellen Grenzwerte überschritten werden und folglich Handlungsbedarf besteht.

Bitter für die Bewohner des Prinzlinggebiets und die Stettener B 27-Anlieger: Sie hatten massiv gegen die Lärmbelastung protestiert und hoffen auf Maßnahmen. Für sie fallen die Messergebnisse aber gar nicht so schlimm aus, wurde ausgerechnet. Ingenieur Martin Reichard deutete aber an, dass durch ein Gerichtsurteil die Grenzwerte gesenkt werden könnten. Dann wäre auch hier Handlungsbedarf.