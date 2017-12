Hechingen Hechinger Kolpingsfamilie ehrt ihre treuen Mitglieder

Hechingen. Ihres Gründers Adolph Kolping hat die Kolpingsfamilie Hechingen am Freitag gedacht. Der Gedenkfeier war eine Heilige Messe in der Johanneskirche in Stetten, zelebriert von Pfarrer Dilger aus Rangendingen, vorausgegangen. Dilger erläuterte das Leben Adolph Kolpings.