Hechingen Hechinger Gymnasiasten ehren eine besondere Frau

Sie sei gespannt, etwas über Edith Stein zu lernen, erklärte Schulleiterin Melanie Dreher in ihrer Begrüßung. Darüber, was für ein Mensch Edith Stein war, und welche Gegensätze ihr Leben prägten. Sie meinte weiterhin, dass die Hechinger Synagoge der richtige Ort für eine solche Veranstaltung sei. Dieser historische, stimmungsvolle Ort verleihe der Lesung eine ganz besondere Wirkung.

Im Verlauf der Lesung, die unter dem Titel "Edith Stein – eine deutsche Geschichte" stand, las jeder Schüler des Kurses einen selbst geschriebenen Brief an Edith Stein vor, der jeweils einen Aspekt des sehr vielfältigen Lebens dieser Frau beleuchtete. Religionslehrer Wolfgang Nägele hatte die Texte der Schüler redigiert und die Schüler in ihrer Beschäftigung mit Edith Stein angeleitet. Untermalt wurden die Texte durch den Chor und das Orchester des Gymnasiums. Unter den Stücken waren einige thematisch sehr passende Werke auf Hebräisch und Jiddisch. So eröffnete der Chor unter der Leitung von Musiklehrerin Cornelia Prauser den Abend mit dem jüdischen Volkslied "Shalom alechiem", das einen tiefen Wunsch nach Frieden unter den Menschen zum Ausdruck bringt.

Das Orchester unter der Leitung von Andrea Nägele spielte unter anderem das Kirchenlied "Bewahre uns Gott". Durch diese Komposition aus Text und Musik blieb dem Publikum Zeit, über das Gehörte nachzudenken und zu reflektieren. In ihren Briefen thematisierten die Schüler unter anderem Steins Rolle als Philosophin, Frauenrechtlerin und Deutsche.