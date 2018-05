Hechingen Hechingen: Randalierer am Bahnhof

Hechingen. Die Vorfälle ereigneten sich gegen 1.30 Uhr: Ein Zeuge meldete der Polizei, dass mehrere Personen am Bahnhof randalieren und Gegenstände beschädigen würden. Die Beamten stellten vor Ort sechs beschädigte Scheiben der Unterführung, einen zertrümmerten Schaukasten, sieben ramponierte Mülltonnen, eine eingeschlagene Fensterscheibe, einen beschädigten Süßigkeitenautomaten, drei in Mitleidenschaft gezogene Glastische und zwei kaputte Sonnenschirme fest. Eine Mülltonne mit Inhalt und ein Fahrrad hatten die Übeltäter auf die Gleise geworfen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung sichteten die Gesetzeshüter in der Hofgartenstraße eine Personengruppe, deren Angehörige beim Anblick des Streifenwagens in Richtung Hospitalstraße flüchteten. Eine Streifenbesatzung konnte ein Mitglied der Gruppe, einen polizeibekannten 19-Jährigen aus dem Zollernalbkreis, im Bereich des Hechinger Altersheims stellen. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen sowie eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise (07471/9 88 00).