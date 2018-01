Hechingen Hechingen liebt Herz statt Action

Beispiel: "Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott". Klingt etwas nach Missionierung, "aber ich fand ihn echt interessant, auch wenn man gar nicht so gläubig ist", sagt Merkel. Und tatsächlich: Zunächst lief der Film schlecht, dann tat die Mundpropaganda all jener, die reingegangen waren, ihre Wirkung. Am Ende schaffte es der Film auf Platz 13.

"Dieses bescheuerte Herz" schlägt auch die Jedi-Ritter

Ohnehin scheinen die Hechinger gemütvolle Kinogänger zu sein. "Dieses bescheuerte Herz", ein bewegender Film über einen todgeweihten Jungen mit Schauspieler Elyas M’Barek zieht in den Hechinger Kinos derzeit mehr Zuschauer als Star Wars. Dass es der deutsche Film "Mein Blind Date mit dem Leben" im Hechinger Kino auf Platz Zwölf geschafft hat – weitaus besser als deutschlandweit – freut Merkel besonders. Es ist einer seiner Lieblingsfilme aus dem vergangenen Jahr und war beim Open-Air erfolgreichster Film. Was auch daran gelegen haben könnte, dass es der Gourmet-Abend war.

Aber der Hechinger Kino-Chef richtet längst wieder den Blick nach vorne. Da freut er sich natürlich über Blockbuster, die die Säle füllen. Jurassic World läuft im Sommer an und die Neuauflage von Mamma Mia, der wohl auch im Open-Air-Kino laufen wird. Die Han-Solo-Story aus Star Wars wird ausgekoppelt laufen. Auch "Willkommen bei den Sch’tis", zweiter Teil, könnte für Furore sorgen.

Aber auch auf zwei deutschen Produktionen ruhen Merkels Hoffnungen: "Hotdog" mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, sowie "Klassentreffen", ebenfalls mit Til Schweiger. Filme, die erfolgreich laufen, sind wichtig für Kinos wie das in Hechingen. Das schafft die Freiräume, um auch mal wenig vielversprechenden Streifen über eine längere Zeit hinweg eine Chance zu geben.

Sein Herz schlägt dabei auch für lokale Produktionen, wie etwa "Laible und Frisch – Do goht Dr Doig", eine schwäbische Bäckerei-Komödie, die nach Merkels Meinung durchaus aus dem Leben gegriffen ist. Dass die Filmförderungsanstalt diesen Film nicht unterstützt hat, "weil die in Bayern jeden Krimi finanzieren", regt ihn auf. Wenn so ein Film dann trotzdem gut läuft, freut ihn das sehr.