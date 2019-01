Hechingen Hechingen ist kein stilles Örtchen

Was da getan werden kann? Eigentlich gibt es kurzfristig nur ein einziges Mittel, erläuterte der Fachingenieur: Geschwindigkeitsbeschränkungen. Durchgehend Tempo 30 in der Bahnhofstraße, Tempo 30 nur nachts in der Hofgartenstraße und in Schlatt.

Darüber wird der Gemeinderat zu entscheiden haben, das Regierungspräsidium müsste das dann noch genehmigen. An den als gesundheitsgefährdend laut eingestuften Stellen dürfte die Genehmigung erfolgen, ob aber auch Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der B 27 durchgehen würden? Immerhin wurden in Balingen Geschwindigkeitsbeschränkungen vom Verwaltungsgericht teilweise wieder aufgehoben. Ein neues Gesetz mache einen Erfolg aber wieder wahrscheinlicher, erklärte der Verkehrslärm-Experte.

Wie die Fragerunde zeigte, ruft der geplante Lärmaktionsplan bei Betroffenen nicht gerade Jubel hervor, auch wenn seine positive Wirkung schon gesehen wird. Aber es bleiben viele Fragen.

So sei es ja nicht der durchschnittliche Verkehrslärm, der einen aus dem Schlaf reiße, sondern einzelne "Verrückte", die nachts mit krachendem Motor durch die Gegend brettern. Ohne zahlreiche Blitzer-Anlagen seien 30er-Zonen deshalb nutzlos, wurde vorgetragen. Oder es wurde auf einzelne Motorräder hingewiesen, die man noch hunderte Meter entfernt knattern hört. Vielleicht sogar bei Tempo 30.

Tatsächlich sei es so, dass Autoindustrie und vor allem auch Motorradhersteller technische Veränderungen einbauen würden, die leise Motoren künstlich laut machen, "um aus einem Dreizylinder einen Sechszylinder zu machen." Da sei der Gesetzgeber gefordert.

Die B 27 höre man einfach in ganz Hechingen, aber gerade hier werde kaum ein Problem gesehen, wurden die Lärmwerte kritisiert. Die B 27 führe halt fast nirgends eng an Häusern vorbei, deshalb werde der Grenzwert nicht erreicht, so der Experte.

Könnte man nicht trotzdem eine Lärmschutzwand bauen? Viel zu teuer, so der Experte. Denn auch beim Lärmschutz werde der Nutzen mit den Kosten verglichen. Und da gelte, dass ein Tempo-30-Schild wenige hundert Euro koste, so genannter Flüsterasphalt fünf Euro Mehrkosten pro Quadratmeter, eine Lärmschutzwand aber zwischen 400 und fast 2000 Euro pro laufendem Meter. Je nach Bauart. Und bei Hechingen Mitte seien durch die vielen Abzweigungen zu viele Löcher in der Wand nötig, die den Lärmschutz zunichte machen würden.

Viele Fragen wurden an diesem Abend gestellt. Der aktuelle Entwurf zum Lärmschutzaktionsplan liegt noch bis 22. Februar im Bauamt der Stadt Hechingen aus, er ist aber auch über die Homepage der Stadt im Internet abrufbar. Alle sachgerechten Einwendungen von Bürgern, die schriftlich an die Stadt gestellt würden, würden auch im weiteren Planverfahren diskutiert und wenn möglich eingebaut, wurde versprochen.