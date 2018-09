Hechingen Hechingen im Lichterglanz fällt aus

Hechingen. Die Adventsveranstaltung „Hechingen im Lichterglanz“ fällt in diesem Jahr aus. Das hat gestern der Stadtmarketingverein in der Gemeinderatssitzung berichtet. Grund ist ein aktueller personeller Engpass. Der Sternlesmarkt finden wie gewohnt statt. Die Veranstaltungsreihe "Tischlein deck dich" will der Stadtmarketingverein nächstes Jahr weiterführen, er benötigt aber mehr Geld von der Stadt, um die überwiegend ehrenamtlich organisierte Veranstaltung in gewohnter Form weiterzuführen. Im Gemeinderat wurde darüber debattiert.