Hechingen Hahn sieht keine Chance auf Klage

Stadt drückt bei der Obertorplatz-Planung mächtig aufs Tempo

Ein Beispiel, wie sehr die Stadt hier aufs Tempo drückt: Stadtbaumeisterin Helga Monauni hat direkt nach der Gemeinderatssitzung um genau 21.48 Uhr eine Mail an das Planungsbüro Senner abgesetzt, wie die neue Lage aussieht. Und früh am Freitag wurde bereits telefoniert.

Bekanntlich soll Planer Johann Senner nun mit einer Kommission die Details festlegen. Obertorplatz-Hauseigentümer sind da mit im Boot. Philipp Hahn ist überzeugt, dass man hier einen Kompromiss hinkriegt, vielleicht auch mit Parkplätzen auf dem Platz, was er eher befürwortet. Auf jeden Fall wolle man aber die Straße auf die andere Seite verlagern. Vielleicht mit einer wenigen engen Kurve zur Neustraße hin? Wer weiß.

Tempo macht Philipp Hahn auch in der Frage, was mit dem Firstgelände passiert. Bereits in der Dezember-Sitzung des Hechinger Gemeinderats will er seinen Vorschlag präsentieren, an wen die Stadt das Grundstück verkaufen wird – mit Zusagen des Investors, im Gegenzug im Auftrag der Stadt öffentliche Parkplätze zu bauen. Die EJL ist da längst nicht mehr der einzige Kandidat im Ring, wie zu hören ist.

Der Konfliktstoff geht beim Thema Oberstadt jedenfalls nicht so schnell aus. Wie der Vorschlag der Freien Wähler aufgenommen wird, den Parkplatz neben dem Museum auszubauen und zur Orangerie hin zu erweitern? Oder der Vorschlag, das Münzparkdeck aufzustocken? Man darf gespannt bleiben.