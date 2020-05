Hechingen Händedruck wird ein Fall fürs Gericht

Im Juni vergangenen Jahres kam es dann zu einer so genannten Ersatzvornahme. Sie ist ein Mittel zur Vollstreckung gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen und hatte mit den Schornsteinfegertätigkeiten zu tun.

"Vor Schmerz aufgeschrien"

Die zuständige Sachbearbeiterin des Landratsamtes Balingen besuchte zusammen mit dem Schornsteinfeger aus diesen Grund den Angeklagten. Vor seinem Haus wurden sie von ihm empfangen.

Dem Angeklagten sei so etwas noch nie passiert. Seit 20 Jahren habe sich niemand bei ihm beschwert

"Normalerweise geben mir die Leute bei einer Ersatzvornahme keine Hand – das ist ja auch kein angenehmer Besuch", erklärte die Sachbearbeiterin, die bei dem Prozess als Zeugin geladen war.

Als der Angeklagte ihr die Hand zur Begrüßung reichte, soll sie "vor Schmerz aufgeschrien" haben – so die Aussage der Sachbearbeiterin und des Schornsteinfegers. Der Händedruck des Angeklagten sei "relativ stark" gewesen, bestätigte der Schornsteinfeger in seiner Aussage.

Frau nach Vorfall krankgeschrieben

Der Angeklagte, der die Sachbearbeiterin und den Schornsteinfeger in Uniform begrüßte, meinte daraufhin, dass ein fester Händedruck "bei ihnen so üblich" sei. Er bezog das wohl auf seine Bundeswehrtätigkeit, vermutete der Schornsteinfeger bei der Befragung vor Gericht.

Die Arbeiten, die etwa eine halbe Stunde dauerten, wurden anschließend ohne weitere Vorkommnisse durchgeführt. Als die Sachbearbeiterin auf dem Heimweg war, verspürte sie aber weiterhin Schmerzen in der Hand und suchte ihren Hausarzt auf. Dieser untersuchte die Hand, konnte allerdings keine Verletzungen feststellen. Die Hand wurde dennoch vorsichtshalber verbunden. Für die restliche Woche wurde die Frau krankgeschrieben. Die folgenden Tage soll sie außerdem regelmäßig Schmerzmittel genommen haben. "Das ist mir in meiner Tätigkeit noch nie untergekommen", sagte die Sachbearbeiterin.

Der Angeklagte wirkte während der Verhandlung sehr gefasst und sachlich. Er erklärte, dass die Begrüßung eine Geste der Freundlichkeit und Höflichkeit gewesen sei. "Wir erweisen auch Taliban-Kämpfern, die wir noch vor einer Stunde bekämpft haben, Höflichkeit und begrüßen sie angemessen", erklärte der Angeklagte, der Soldat bei der Bundeswehr ist. Er würde diesen Händedruck schon seit "20 Jahren" verwenden und es habe sich noch nie jemand beschwert.

Prozess eingestellt

Die Sachbearbeiterin und der Schornsteinfeger sagten in diesem Zusammenhang aus, dass es bei einer Ersatzvornahme eher selten sei, dass sich am Anfang per Händedruck begrüßt wird. "Freundlichkeit, Höflichkeit – so wurde ich aber erzogen. Wenn ich jemanden treffe, begrüße ich auch", entgegnete der Angeklagte.

Richter Desmond Weyl analysierte die Aussagen der Beteiligten sehr aufmerksam. Am Ende der Verhandlung ließ er verlautbaren: "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie Schmerzen hatte, aber ich meine, dass die Schuld so gering ist, dass wir es einstellen können." Nach einem längeren Telefonat folge der Staatsanwalt der Einschätzung des Richters. Voraussetzung für die Einstellung sei allerdings, dass der Angeklagte die Kosten für die Verteidigung selbst trägt. Am Ende gab der Richter dem Bundeswehrsoldaten noch mit auf den Weg: "Wenn sie wissen, dass sie einen so festen Händedruck haben, drücken sie das nächste Mal nicht so fest zu."