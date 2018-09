Hechingen Gute Stimmung und freundschaftlicher Umgang

Kassier Arthur Brunner berichtete von einem leicht rückläufigen, aber insgesamt zufriedenstellenden Kassenstand im deutlich vierstelligen Bereich, der den Chor handlungsfähig mache.

Hans Häring stellte er die gute Stimmung im Chor heraus und musste konstatieren, dass es um den (breiten) Nachwuchs nicht besonders gut bestellt sei.

Mit Blick auf die Pflege des Miteinanders wurden die von Geburtstagskindern finanzierten "Gläsleabende" im Anschluss an die Proben für wichtig befunden, die aber durchaus auch "bescheidener" ausfallen könnten, was das jeweilige Essensangebot angeht.

Pfarrer Knaus erklärte, dass für ihn noch Vieles Neuland sei, weswegen er sich gerade intensiver mit der Historie Hechingens beschäftige – und da werde sofort offensichtlich, welch besondere Rolle die Kirchenmusik in Hechingen im Laufe der Jahre gespielt habe. Diese Musikgeschichte liege heute zu einem guten Teil in den Händen des Stiftschores, was ihn zu einer besonderen Einrichtung mache.

An den Chor gewandt, formulierte Knaus den Wunsch, er möge einerseits konzertant wirken, an anderer Stelle aber auch "die Gemeinde mittragen". Mit einem Dank an Mario Peters für dessen konstruktive Zusammenarbeit schloss er seine Ausführungen. Abschließend galt es, Jubilare zu ehren – allen voran Gebhard Steidinger. Hans Häring lobte den zu Ehrenden als tragende und zuverlässige Stütze des Chors mit herausragenden sängerischen Qualitäten – schließlich hatte Gebhard Steidinger noch vor nicht allzu langer Zeit bei zahlreichen Aufführungen die Partie des Solotenors übernommen und wurde so über die Grenzen Hechingens hinaus eine bekannte Größe.

Weitere Ehrungen

Weiterhin wurden geehrt: Monika Behnle für 15 Jahre Mitgliedschaft im Stiftschor; Eva Schaller, Gerda Weinundbrot, Sibylle Winkler und Wilhelm Weith für zehn Jahre; Artur Brunner, Imme Boudier, Rosa und Wolfram Pfister sowie Silvia Thoman für fünf Jahre.