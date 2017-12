Hechingen Großes Kino und großartige Musik

So kamen in "Game of Thrones" die tiefen Blechblasinstrumente im etwas schnelleren Adagio-Tempo ebenso gut zur Geltung wie in "The Feather Song" aus "Forrest Gump" die einzelnen Stimmen von Flöte, Trompete und Horn. Weil alles so gut klappte musste Best noch mal ans Dirigentenpult, um die vom Publikum geforderte Zugabe zu spielen. Und zwar das Wertungsstück vom letzten Jahr, "Cool Cat Shuffle".