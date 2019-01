Hechingen Großer Kita-Umbruch in Planung

Hechingen. Elternwünsche können wohl kaum berücksichtigt werden: Denn wenn Plätze fehlen, muss jeder nehmen, was er bekommt. 32 Plätze im Ü3-Bereich fehlen bis zum Herbst. "Wir dürfen das nicht bagatellisieren, aber auch nicht dramatisieren", meinte Jürgen Rohleder, Fachbereichsleiter für Bürgerdienste, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Die Betreuungsquote der Zollernstadt liegt bei 94 Prozent. Doch in den nächsten Jahren wird der Bedarf an Betreuungsplätzen weiter steigen, neue Baugebiete sind in Planung. Die Pläne zur Schaffung neuer Angebote wurden im Ausschuss vorgelegt.

Aufstockung angedacht

Bestehende Einrichtungen sollen demnach erweitert werden. So soll der Kindergarten Fürstin Eugenie zu einem Familienzentrum weiterentwickelt werden – mit 50 neuen Plätzen, aufgeteilt in zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Eine Gruppe mit 20 oder 25 Plätzen soll im Kindergarten Stockoch dazukommen. Für den Johanneskindergarten gibt es noch nichts Konkretes, aber erste Überlegungen des Trägers für eine Erweiterung.