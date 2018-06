Hechingen Großer Andrang wegen der Baupläne

Wichtig ist ein Standort für einen neuen Kindergarten

So sollen Einzel- und Doppelhäuser, aber auch Mehrgenerationenhäuser möglich sein. Wichtig ist den Planern außerdem die Etablierung eines Kindergartenstandorts. Überhaupt soll das Gebiet "einen eigenen Charakter" bekommen, der mit einem hohen Identifikationsfaktor für Bewohner einhergehe, so Monauni.

Klaus Grossmann stellte anschließend den Städtebaulichen Entwurf vor, der die Erschließung von der Rathausstraße aus sowie maximal 49 Bauplätze vorsieht. Entstehen könnten dabei 48 Einfamilienhäuser, die Bauplatzgrößen würden in der Regel circa 600 Quadratmeter betragen. Ferner sind 37 öffentliche Stellplätze sowie Baumreihen angedacht.

Rechnung getragen wurde im Entwurf auch dem Wunsch, den Verkehr zu verlangsamen sowie eine Querungshilfe für Fußgänger zu schaffen. Bezüglich der Entwässerung stellte der Experte einige gelungene Beispiele von Retentionsflächen vor.

Ein wichtiges Element des Plans ist laut Grossmann der geplante zweizügige Kindergarten, der fußläufig zu erreichen sein soll. Ein zentraler Standort würde den Vorteil bieten, dass ein geringes Gefährdungspotenzial in Sachen Straßenverkehr bestünde. Wie die Erschließung letztlich vonstatten gehen kann, hängt allerdings maßgeblich von der Flächenverfügbarkeit ab.

Dementsprechend stehen verschiedene Varianten im Raum. In einem ersten Bauabschnitt mit rund zwei Hektar könnten 22 Bauplätze, ein Kindergarten und ein Spielplatz sowie 19 öffentliche Stellplätze entstehen. 1,3 Hektar stünden dann im zweiten Bauabschnitt zur Verfügung.

"Das Ganze steht und fällt mit dem Erwerb der Grundstücke", erklärte Klaus Grossmann. "Wie schnell das Ganze realisiert werden kann, liegt nun also auch ein bisschen an ihnen", wandte sich die Stadtbaumeisterin an die Einwohner. "Ich bin zuversichtlich, dass die Bürger erkennen, dass die Entwicklung unseres Dorfes nur auf dieser Schiene weitergehen kann", betonte Günther Konstanzer.