Hechingen Große Bäume nur ohne Tiefgarage

Hechingen. Im Grunde hängt alles davon ab, ob unter dem Platz eine Tiefgarage gebaut werden soll. Diese Entscheidung soll am Donnerstag, 8. November, im Hechinger Gemeinderat fallen. Wird mehrheitlich für die Tiefgarage gestimmt, rollen wohl schon im Winter die Bagger an, der Obertorplatz wird auf mehrere Jahre zur Baustelle, und die Planung für die Neugestaltung des Obertorplatzes wird wohl erstmal zurückgestellt. Eines wäre dann aber bereits sicher. So große Bäume wie derzeit die Blutbuchen könnten nicht mehr gepflanzt werden, dazu ließe die Tiefgarage zu wenig Boden übrig.

Was aber, wenn sich der Gemeinderat gegen den Bau einer Tiefgarage aussprechen würde? Eigentlich könnte dann sehr schnell mit der Platzgestaltung und Neubepflanzung begonnen werden, denn dann müssten nur die Planungsuhren in der Stadt fünf Jahre zurückgestellt werden. Wir erinnern uns: Damals wurde unter reger Bürgerbeteiligung im Projekt Kleinstadtleben bereits von Landschaftsplaner Johann Senner ein Vorschlag für den Obertorplatz ausgearbeitet, der damals allseits akzeptiert wurde.

Kernpunkte des Plans sind das Festhalten am aktuellen Straßenverlauf, allerdings wird die Verkehrsfläche durch Pflasterung in den Platz einbezogen, Fußgänger erhalten den Vorrang. In der Platzmitte würde ein Bächlein fließen, dort würden auch kleinere Bäume stehen. Senner ging aber davon aus, dass die Blutbuchen stehen bleiben.