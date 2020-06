Hechingen Großbaustelle hinter dem Europakreisel

So ist eine Fahrbahndeckenerneuerung in der Haigerlocher und der Neuen Rottenburger Straße geplant. Als Umleitung ist dafür eine Einbahnstraßenregelung in der Ermelesstraße geplant. Diese Baumaßnahme an der Kreisstraße 7107 in der Ortsdurchfahrt Hechingen (Haigerlocher Straße und Neue Rottenburger Straße) ist Angelegenheit des Landkreises.