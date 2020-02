Hechingen Größter Telefonausfall in Deutschland

Hechingen - Das Orkantief Sabine ist am Montag auch über Hechingen hinweg gezogen. Unfälle mit Verletzten oder gar Toten haben sich nicht ereignet, doch wer im Raum Hechingen lebt, spürte die Auswirkungen des Sturms auf andere Weise: Rund 20.000 Festnetzanschlüsse waren vom späten Vormittag bis gegen 16.30 Uhr außer Betrieb. Grund dafür war eine Störung in einer wichtigen Betriebsstätte der Telekom in der Ermelesstraße wegen eines Stromausfalls.