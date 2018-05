Hechingen "Golf ist kein Snobsport"

Nach den Aufwärmabschlägen geht es auf dem nächsten Übungsplatz weiter, dem "Putting Green". Hier üben wir das Einlochen. Dabei sei es wichtig, "das Grün zu lesen", so Konrad.

Putten: Das "Minigolf des Golfs"

Beim Putten entscheidet sich oft, wie viele Schläge zum Einlochen benötigt werden. "Es ist das Minigolf des Golfs", sagt Johannes Dehner, der ebenfalls eine Trainerlizenz hat. Er ist 21 Jahre alt und betont, dass der Golfsport "kein Snobsport" und ein "junger Sport" sei. Was beim Putten erforderlich ist? "Viel Ballgefühl und Lenkkontrolle", so Dehner.

Nach dem Putten geht es weiter an der Kurzspielanlage. Hier werden verschiedene Spielsituationen trainiert. Ich versuche mich hier auch an einem Klassiker des Golfspiels: dem Sandbunker. "Der Sand ist der Albtraum eines jeden Golfers", sagt Jasper Hesse, ein weiterer junger Trainer, der sich an diesem Tag um uns kümmert. Die Schläge aus diesem Hindernis heraus seien sehr anspruchsvoll, so Hesse. Er legt Wert darauf, den Golfsport richtig zu sehen. "Es ist nicht Spazieren gehen mit Schlägern", betont er. Manchmal gelingt es mir, den Ball aus dem Sandbunker hinaus auf das Grün zu chippen.

Nach den praktischen Übungen auf den Trainingsplätzen zeigt Heiko Zimmermann, Vizepräsident des Golfclubs, mir die Golfplätze, für die eine Platzreife benötigt wird. Mit dem Golfmobil fahren wir über die zwei Plätze mit ingesamt 18 Löchern. Fünf "Greenkeeper" sorgen für die Instandhaltung der Golfplätze.

Mit der Resonanz auf den Erlebnistag ist Zimmermann zufrieden. Wieviele von den Interessierten dann wirklich Mitglieder werden, das lasse sich nur schwer abschätzen, weiß er aus Erfahrung. Wie viele Clubs würde er sich besonders über Nachwuchs freuen.