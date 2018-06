Hechingen Glücksfee denkt auch an die Synagoge

Hechingen. Das im Kern aus dem Jahr 1467 stammende Gebäude hat die Nazizeit relativ unbeschadet überstanden. Aber weil die einst blühende jüdische Gemeinde in Hechingen ausgelöscht war, wurde der Bau in den Nachkriegsjahren an Handwerker verkauft, diente als Materiallager und Lastwagengarage. Es gab schon Abrisspläne, als sich 1979 die Initiative Hechinger Synagoge gründete, das Gebäude kaufte und sanierte. Den Hauptteil der Kosten teilten sich damals die Stadt und das Denkmalamt.

1986 wurde der sanierte Bau neu eingeweiht. Höchste Zeit für eine Renovierung. "Im Kern ist es ein Holzgebäude, dem mit Putz der Anschein eines Steinhauses gegeben wurde", erklärte am Dienstag Architekt Jürgen Sprenger, der die Arbeiten betreut. Die Substanz sei nach aktuellem Stand noch ganz gut, aber vor allem auf der Seite zur Straße hin sei doch einiges zu tun.

Und das kostet. "Wir gehen von 100 000 Euro Renovierungskosten aus", erzählte Lothar Vees, Vorsitzender des 120 Mitglieder zählenden Fördervereins. 10 000 Euro daran zahlt die Stadt, wie Philipp Hahn beim Ortstermin erklärte, zu dem er in Begleitung von Stadtbaumeisterin Helga Monauni kam.