Hechingen Gleich vier Einbrüche in einer Nacht

Gymnasium durchstöbert

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, in das Gymnasium in der Heiligkreuzstraße ein. Die Einbrecher stemmten mit einem Werkzeug mehrere verschlossene Türen auf und durchstöberten die Räume. Im Hausmeisterbüro klauten die Ganoven einen Werkzeugkoffer. Im Sekretariat hebelten die Täter einen verschraubten Tresor von der Wand ab und nahmen ihn mit. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Geld in Höhe von mehreren hundert Euro haben Einbrecher auch bei einem Einbruch in der Nacht zum Samstag in der Brunnenstraße erbeutet. Die Eindringlinge schlugen das Bürofenster eines Baustoffhandels ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Im Verkaufsraum entwendeten die Diebe das Wechselgeld aus der Registrierkasse.