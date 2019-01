Hechingen Gier nach Geld und Modekleidung

Die Gruppe verschaffte sich Zugang zu den Geschäften, indem sie mit Steinen die Scheiben einschlugen oder die Türen aufbrachen. Das Diebesgut verstauten sie in einem Sack und flohen anschließend in einem wartenden Ford Focus. Die gestohlene Hehlerware soll anschließend in Rumänien weiterverkauft worden sein. Kopf der Gruppe und Initiator der Einbrüche sei der Cousin eines der Angeklagten gewesen. Dessen Verhandlung wird separat geführt.

Sein Cousin habe ihn zu den Einbrüchen überredet, so besagter Angeklagter. Hintermänner hätten dem Cousin befohlen, die drei Angeklagten zu rekrutieren und ihnen Geld und teuren Modeschmuck in Aussicht zu stellen. "Er hat mich korrumpiert", übersetzt die Dolmetscherin seine Aussage. Die Eltern hätten ihn noch gewarnt, dass er nicht stehlen solle, da er in Deutschland deswegen Ärger bekommen würde.

Auch der 26-jährige Angeklagte gibt an, von jenem Anführer durch die Präsentation teurer Modeartikel verführt worden zu sein. Seine Rolle bei den Einbrüchen habe sich aber auf die des Fahrers beschränkt. Auf die Frage der Richterin, wofür er Modekleidung brauche, da er doch in der Schafzucht arbeite, antwortet der 26-Jährige: "Um wegzugehen. In Clubs."

Alle drei Angeklagten kennen sich seit Kindertagen aus ihrem rumänischen Heimatdorf. Die beiden älteren Männer sind nicht vorbestraft, haben das berufsorientierte Gymnasium absolviert und arbeiten zuhause in den landwirtschaftlichen Betrieben ihrer Familien.

Forderung: Geschädigte sollen aussagen

Der jüngste Angeklagte, der zur Tatzeit noch keine 21 Jahre alt war, ist in Rumänien wegen Vergewaltigung und in Spanien wegen versuchten Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein vorbestraft. Seit seinem 15. Lebensjahr habe er täglich zwischen zwei und zehn Flaschen Bier getrunken. Er habe nicht an allen fünf Einbrüchen teilgenommen, da er an manchen Abenden zu betrunken gewesen sei, um von Nutzen zu sein. Zur Familie habe er in der Untersuchungshaft keinen Kontakt, lediglich seine Freundin würde ihm Briefe schreiben. Sie wolle er in diesem Jahr noch heiraten.

Es herrschte von Seiten der Staatsanwaltschaft Unklarheit darüber, ob bei einem der Einbrüche tatsächlich etwas gestohlen wurde. Sollte nichts gestohlen worden sein, sei die Tat lediglich als versuchter Einbruch zu bewerten. Die Staatsanwaltschaft äußerte Zweifel, ob tatsächlich so viel Waren entwendet worden seien, wie von den Geschädigten angegeben. Daher vertagte das Gericht die Verhandlung.

Für nächsten Dienstag sind die geschädigten Ladenbetreiber als Zeugen geladen. Diese Entscheidung nahmen die drei Angeklagten, die während der Verhandlung größtenteils betroffen und still ins Leere starrten, teilnahmslos hin. Dann legte man ihnen wieder die Handschellen an und es ging zurück in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart.