Hechingen Geschmückte Straßen und schulfrei

Der 9. November hat für die deutsche Geschichte eine besondere Bedeutung: Ausrufung der ersten deutschen Republik (1918), Beginn der Pogrome gegen die deutschen Juden (1938) und Fall der Berliner Mauer (1989). Im Nationalsozialismus hatte der Tag eine völlig andere Bedeutung, wie Vogt darlegte. An diesem Tag wurde an den Tag des missglückten und dennoch blutigen Hitlerputsches von 1923 gedacht, wozu sich in Hechingen 1936 erstmals die NSDAP-Mitglieder am Kriegerehrenmal hinter der Stiftskirche versammelten.

Mahnmal auf dem Hechinger Friedhof

So galt der 9. November ab 1936 als Staatstrauertag, und am 20. Jahrestag 1943 gab es dort mit Aufmärschen und patriotischer Ansprache durch Ortsgruppenleiter Paul Weidle ein "Gedenken an die Blutopfer".

Auf das Mahnmal und dessen Geschichte auf dem Boden des ehemaligen Hechinger Friedhofs ging der Referent genauer ein – und berichtete weniger Erfreuliches. Vogt fand heraus, dass dort auf der großen Tafel für die Gefallenen der beiden Weltkriege auch die Namen von Johannes Beuck und Hans Schmidt stehen, die er als "nachweislich rechtskräftig verurteilte Kriegsverbrecher" bezeichnete und deren Taten – wie etwa die einer Gefangenenerschießung – beschrieb.

Rege Feiertagsfluktuation: Wohl mit Hinweis auf das genannte Datum für die Feiern zum Kaisergeburtstag versicherte am Ende Lothar Vees vom Synagogenverein, dass der 27. Januar (Befreiung der Gefangenen in Auschwitz 1945) und der Holocaustgedenktag auch künftig die besonderen Gedenktage in der Alten Synagoge bleiben werden.