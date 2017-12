Hechingen Geschichte voller Menschlichkeit

Die Musiklesung der Initiative Hechinger Synagoge findet im Rahmen der Veranstaltungsreiche "5 nach4 – Kultur am Sonntag" statt. Vorgelesen wird von Edzard Schaper aus der Geschichte "Das Christkind aus den großen Wäldern" (1952).

Erzählt wird eine Geschichte aus der Weihnachtszeit 1941. Verschneite Wälder im einsamen Osten Kareliens. Krieg. Ein Spähtrupp der finnischen Armee hat auf einem Erkundungsgang die Linien der russischen Front durchstoßen. In einem verlassenen und verminten Dorf finden die Männer ein Kind, einen Säugling. Was tun?

In einer der bewegendsten Weihnachtsgeschichten des vergangenen Jahrhunderts führt Edzard Schaper einfühlsam und anrührend vor Augen, was Menschlichkeit und Liebe angesichts einer allgegenwärtigen Grausamkeit vermögen. Ein Erlebnis, das die Bedeutung der Gemeinschaft betont. Eine im besten Sinne fromme Geschichte, deren Grundton bis in die heutige Zeit nachklingt.