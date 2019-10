Hechingen Geschäfte haben am Freitag länger geöffnet

Persönlich angesprochen wurden die Händler von Sigfried Wischke, Koordinator beim Stadtmarketingverein und damit zuständig für die Mitgliederbetreuung.

Die bisherigen drei Freutage mit Häppchen und Getränken waren für Weith ein Erfolg. "Es waren keine Massen da, aber der Umsatz war erfreulich."

Beim Freutag an diesem Freitag geht es um das Thema Apfel. Neben dem Obst von Feinkost Hentsch, das die teilnehmenden Händler zu einem Vorzugspreis beziehen können, kann jeder Händler noch selbst etwas beisteuern. Sei es Apfelkuchen, Cidre oder Apfelsaft. Wichtig sei ein einheitliches Erscheinungsbild.

"Der Maßstab ist nicht, ob in der Stadt viel los ist, sondern ein guter Umsatz", betont Weith. Man wolle aber so die Stadt beleben. Als Zielgruppe hat er unter anderem die Berufstätigkeiten ausgemacht, die schon an ihn herantragen haben, dass er geschlossen habe, wenn sie Zeit hätten.

Nächster Freutag ist am 29. November am "Black Friday"

"Wir wollen mit wenig Aufwand etwas auf die Beine stellen, das aus der Reihe fällt. Es ist relativ kurzfristig, aber wir wollen die Kosten für den einzelnen Händler so gering wie möglich halten." Die Werbeanzeigen werden deshalb vom Stadmarketingverein finanziert. Der nächste Freutag ist schon terminiert. Und zwar am Freitag, 29. November, wenn auch der "Black Friday" stattfindet (dann allerdings ohne Schnäppchen in Hechingen).

Ein Anfang ist damit gemacht, Weith kann es sich vorstellen, perspektivisch auch Vereine oder Handwerksbetriebe mit ins Boot zu nehmen und die Öffnungszeiten auf 22 Uhr auszuweiten..

Von einem Verkaufsoffenen Sonntag hält er dagegen wenig, zumal der letzte Antrag ohnehin abgelehnt wurde. Über allem steht das Ziel, den stationären Handel zu stärken, auch wenn Weith selbst online verkauft. "Ich bin mit Leib und Seele stationärer Händler, aber ein Online-Shop gehört inzwischen zum Pflichtprogramm", bekräftigt er.

Beim ersten Freutag nehmen folgende 13 Geschäfte teil: Schuhhaus Weith, Leder- und Schreibwaren C. Stoiss, Trendfreu, EP Lohmüller, Mrs Sporty, Optik Bidlingmaier, Schuhhaus Schoy, Frauenzimmer, Mode Point Fashion , City Optik Schlay, Juwelier Zeeb, Outfit und Feinkost Hentsch.