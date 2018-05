Hechingen Genuss, Lebensart und glückliche Gewinner

Hechingen. Philipp Hahn, Hechingens künftiger Bürgermeister, eröffnete den "Treffpunkt für Genuss und Lebensart", wie er den Markt nannte, mit Sigfried Wischke vom Stadtmarketing. Der Jugendfanfarenzug unterhielt mitreißend.

Schon vor dem offiziellen Beginn hatten es sich die Besucher am Brunnen, auf den Treppen und auf bequemen Strohballen, die vom Marktplatz bis hin zur Stiftkirche drapiert waren, gemütlich gemacht, zugehört, geredet, gegessen und getrunken. Denn dazu gab es natürlich jede Menge Gelegenheit: Wildspezialitäten, Käse, Fruchtsäfte, Wilde Kartoffeln, Burger und mehr fanden reißenden Absatz.

Für Kinder war bei der Stiftkirche ein Spielmobil eingerichtet, Drechsler Edgar Eberhardt werkelte – sehr zur Freude der Kinder – live. Später zeigte "Move On" märchenhafte Tänze, und die Gewinner vom Glücksspiel "Märchenhaftes Einkaufen" durften sich ihre Preise abholen: ein Pedelec, eine Familienkarte fürs Hallen- und Freibad in Hechingen und einen Gutschein für zwei Personen in den Europapark Rust. Auch toll anzusehen: die Tänze der Folklore-Gruppe "Sounds of Africa" als letzten offiziellen Programmpunkt.