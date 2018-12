Hechingen Gemeinderat muss sich entscheiden

Worin unterscheiden sich die beiden Bewerber? Zunächst vor allem in ihrer Größe. Die EJL ist vor allem in und rund um Hechingen aktiv und hat in der Gammertinger Straße ein konkretes Beispiel dafür geliefert, zu was sie fähig ist. Die BPD ist ein internationales Unternehmen mit Genossenschaftswurzeln, die vergangenes Jahr allein in Deutschland über 500 Millionen Umsatz gemacht hat.

Worin unterscheiden sich ihre Baupläne? Die EJL hat auf ihrer Internetseite bereits eine Computeranimation vorgelegt, auf der dreigeschossige Häuser mit Balkonen und Satteldach zu sehen sind. Das ist aber ein reiner Entwurf. Die BPD bewirbt sich mit zahlreichen Projekten, die erfolgreich in Süddeutschland realisiert wurden und verweist dabei auf Architekturpreise, die sie für ihre Wohngebäude erhalten hat.