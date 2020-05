Hechingen Gelungener Auftakt für das Autokino

Auf der Leinwand steht in großen Buchstaben eine Radiofrequenz. Wer diese in seinem Autoradio einstellt hört den Ton des Films und die Ansagen des Teams. Um 21.15 Uhr geht es los. Nach den Werbeanzeigen der örtlichen Sponsoren startet der Film "Känguru Chroniken". Die Besucher erwartet in den nächsten Tagen, Wochen oder sogar Monate ein abwechslungsreiches Programm. "In Deutschland wurden seit März keine neuen Filme veröffentlicht", erklärt Merkel. Daher greife das Team auf etwas ältere Filme aus dem Repertoire zurück. "Wir erstellen das Programm wie gewohnt für die Woche von Donnerstag bis Mittwoch".