Hechingen Geballte Kraft für Elektro-Schienenverkehr

Zwar nicht mit am Tisch, aber im Geiste von Berlin aus an ihrer Seite: Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, die sich ebenfalls dafür einsetzt, dass möglichst bald auf möglichst vielen Strecken im Verbandsgebiet elektrisch betriebene S-Bahnen den normalen Bahnverkehr ergänzen und verdichten. Beistand also auch "von oben", da kann ja nicht mehr viel schiefgehen, könnte man meinen. Um diese starken Kräfte zu bündeln, soll nun bis Ende des Jahres eine Projektgesellschaft gegründet werden, die mit qualifiziertem Personal und einem Budget das Gesamtvorhaben vorantreiben kann.

Viele Projekte stehen da auf dem Wunschzettel, unter anderem auch die Zollern-Alb-Bahn, also die Strecke zwischen Tübingen und Albstadt inklusive Abzweigung nach Burladingen. Würde alles optimal laufen, könnte hier bis zum Jahr 2025 bereits die Strecke Tübingen-Mössingen elektrifiziert sein, zu dieser Aussage ließ sich Landrat Thomas Reumann mit Mühe hinreißen.

Grundsätzlich hielt er aber fest: "Es handelt sich hier um ein Generationenprojekt", eines, das also einen sehr langen Atem erfordern wird. Was konkrete Bautermine angeht, blieb Reimann deshalb lieber unbestimmt, betonte aber, dass am Ende bis zu 28 000 Fahrgäste im Verbandsgebiet auf die Schiene umsteigen könnten, wenn das entsprechende Angebot gemacht würde.

Denn eigentlich ging es der Runde, die sich gestern in Hechingen traf, noch gar nicht um die konkrete Bauphase. Viel eher darum, die Planungen so weit voranzutreiben, dass man bereit ist, wenn die Finanzen von Bund und Land bereitstehen. Immerhin: Weil auf Regionalebene schon lange an dem Projekt geplant wird, obwohl zwischenzeitlich ein Finanzierungsende bis 2019 angekündigt war, das mittlerweile wieder aufgehoben wurde, ist die Regionalstadtbahn ganz gut am Start.

So sind alle Projekte der Regionalstadtbahn im Elektrifizierungskonzept des Landes in der Stufe der Vorhaben aufgenommen, für die bereits zumindest Planungen vorliegen.

Der Antrag für das "Modul 1", das Vorhaben in Richtung Reutlingen und Horb beinhaltet, sollte bis spätestens Juni 2018 vom Land an den Bund weitergeleitet werden, um am Ende von einem Bundeszuschuss profitieren zu können.

Alle Beteiligten bekennen sich aber auch klar dazu, dass die Zollernalbbahn mit Hochdruck realisiert werden soll. Hier wird ein besonders hoher Nutzen erwartet. Das heißt, die Experten rechnen mit einem relativ hohen Fahrgastandrang, der die Verbindung nach Tübingen und Reutlingen nutzen würde.