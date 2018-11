Seit Dienstag ist ein feinfühliger Baggerfahrer der Firma Hipp damit beschäftigt, das Gebäude Marktplatz 3 abzubrechen und in seine Einzelteile zu zerlegen. Bis zum Wochenende soll die Arbeit erledigt sein. Ein ungewohnter Blick wird sich dann von der Rabengasse aus bis hoch auf den Marktplatz ergeben. Bekanntlich will die Firma EJL dort ein Geschäftsgebäude erstellen, in dem auch von der Stadt für das Rathauspersonal Büroräume angemietet werden. Auf dem freien Gelände gegenüber ist ein Wohngebäude mit Tiefgarage vorgesehen. Foto: Stopper